Альтернативы - OnCourse Systems

Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom - это бесплатный веб-сервис для школ, упрощающий создание, распространение и оценку заданий между учителями и учениками.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.
Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo - это приложение для управления классом, улучшения общения между учителями и родителями, а также отслеживания поведения учеников.
Remind
remind.com
Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.
its learning
itslearning.com
Приложение itslearning является онлайн-платформой для управления обучением, позволяющей преподавателям создавать контент и отслеживать успехи студентов.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.
Toddle
toddleapp.com
Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.
Showbie
showbie.com
Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft - это платформа для обучения, которая использует геймификацию для повышения вовлеченности студентов и управления поведением в классе.
LearnDash
learndash.com
LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.
Socrative Student
socrative.com
Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.
360Learning
360learning.com
360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum — платформа онлайн-обучения, предоставляющая инструменты для персонализированного обучения и поддержки педагогов в управлении образовательным процессом.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.
edunation
edu-nation.net
Edunation - образовательное приложение для K-12, объединяющее ресурсы, инструменты и взаимодействие для удобного обучения студентов и общения с учителями и родителями.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online Classroom - цифровая платформа для учителей и студентов, предлагающая учебные ресурсы, управление заданиями и отслеживание успеваемости.
Classroomscreen
classroomscreen.com
Classroom Screen - это образовательный инструмент для управления классом, предлагающий таймеры, опросы и другие интерактивные функции для увлекательного обучения.
Classe365
classe365.com
Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.
Skyward
skyward.com
Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.
Socrative Teacher
socrative.com
Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.
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