Альтернативы - OnCourse Systems

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom - это бесплатный веб-сервис для школ, упрощающий создание, распространение и оценку заданий между учителями и учениками.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - это приложение для управления классом, улучшения общения между учителями и родителями, а также отслеживания поведения учеников.

Remind

Remind

remind.com

Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.

its learning

its learning

itslearning.com

Приложение itslearning является онлайн-платформой для управления обучением, позволяющей преподавателям создавать контент и отслеживать успехи студентов.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft - это платформа для обучения, которая использует геймификацию для повышения вовлеченности студентов и управления поведением в классе.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum — платформа онлайн-обучения, предоставляющая инструменты для персонализированного обучения и поддержки педагогов в управлении образовательным процессом.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation - образовательное приложение для K-12, объединяющее ресурсы, инструменты и взаимодействие для удобного обучения студентов и общения с учителями и родителями.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Pearson Online Classroom - цифровая платформа для учителей и студентов, предлагающая учебные ресурсы, управление заданиями и отслеживание успеваемости.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Classroom Screen - это образовательный инструмент для управления классом, предлагающий таймеры, опросы и другие интерактивные функции для увлекательного обучения.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.

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