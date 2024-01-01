Meteo@IPMA é uma aplicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA I.P., de uso gratuito, para dispositivos móveis que disponibiliza informações do estado de tempo e do mar para mais de 300 locais do território Português.

Веб-сайт: ipma.pt

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