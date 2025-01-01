Альтернативы - LearnSmarter.ai

Kami
kamiapp.com
Kami – приложение для аннотирования PDF, позволяющее учителям создавать материалы и оценивать студентов, а ученикам удобно добавлять комментарии и работать совместно.
Glean
glean.co
Glean — приложение для эффективного учащегося. Задает аудиозаписи лекций, создает заметки и тесты, интегрируя ИИ для организации учебного процесса.
Heptabase
heptabase.com
Heptabase — приложение для визуальных заметок, помогающее организовывать и анализировать сложную информацию, поддерживая обучение и управление знаниями.
Anatomy.app
anatomy.app
Anatomy.app - это веб-приложение для изучения анатомии человека с помощью интерактивных 3D-моделей и образовательных тестов.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.
MagicSchool
magicschool.ai
MagicsChool — платформа с ИИ для поддержки учителей, предлагающая инструменты для планирования уроков, оценки и улучшения обучения учащихся.
CourseKey
coursekey.com
CourseKey - образовательная платформа для профессионального обучения, которая помогает управлять курсами и поддерживает студентов в достижении успеха.
Screentime
screentimelabs.com
Screentime — это приложение для контроля времени, которое позволяет родителям управлять временем, проведенным детьми за планшетами и смартфонами.
Securly
securly.com
Securly - приложение для веб-фильтрации и мониторинга, обеспечивающее безопасность студентов в интернете, блокируя неподходящий контент и отслеживая онлайн-активность.
Storypark
storypark.com
Storypark - это приложение для документирования и управления дошкольным образованием, включая планирование, отчетность и взаимодействие с семьями.
Rosh Review
roshreview.com
Rosh Review - это образовательная платформа для подготовки медицинских работников к экзаменам с банками вопросов и аналитикой прогресса.
Jobs In Education
jobsineducation.net
Приложение для поиска вакансий в образовании, связывающее работодателей и соискателей, упрощает процесс найма и управления заявками.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.
UniversityCube
universitycube.net
UniversityCube — академическая платформа для поиска университетов и курсов, ведения заметок и доступа к учебным ресурсам.
Amira Learning
amiralearning.com
Amira Learning - это приложение, которое оценивает навыки чтения учащихся, слушая их вслух, и предоставляет персонализированное обучение для улучшения грамотности.
Chamera
chamera.com
Chamera — приложение для создания цифровых удостоверений личности студентов, позволяющее быстро настраивать и редактировать ID-карты для учебных заведений.
Solfeg.io
solfeg.io
Solfeg.io — образовательное музыкальное приложение для самостоятельного обучения игре на укулеле, пиано, гитаре и пению, используемое в школах.
TeacherMatic
teachermatic.com
TeacherMatic — это приложение, помогающее учителям управлять рабочей нагрузкой и создавать эффективную обратную связь с помощью искусственного интеллекта.
Learnie
mylearnie.com
Learnie — платформа для совместного обучения, позволяющая пользователям делиться знаниями и навыками, создавая персонализированные образовательные пути.
StoryJumper
storyjumper.com
StoryJumper - платформа для совместного создания и публикации книг, позволяющая пользователям писать, иллюстрировать и делиться своими историями.
Homer
learnwithhomer.com
Гомер - это приложение для детей 2-8 лет, предлагающее персонализированные уроки и мероприятия для обучения чтению, письму и математике.
CVGist
cvgist.com
CVGist - приложение для создания резюме с использованием ИИ. Позволяет быстро генерировать резюме, подходящие для ATS, без подписки и сложных форм.
Radvix
radvix.io
Radvix — приложение для поддержки научного сотрудничества, управления проектами, данными и командной работой в академической и промышленной сферах.
BloomBoard
bloomboard.com
BloomBoard - платформа для профессионального развития преподавателей через микро-сертификации, поддерживающая индивидуализированное обучение и аналитические инструменты.
VerifyEd
verifyed.io
VerifyEd — приложение для проверки подлинности образовательных и профессиональных сертификатов с использованием технологии блокчейн.
uQualio
uqualio.com
uQualio позволяет создавать онлайн-курсы на основе видео для обучения сотрудников и клиентов, предлагая функции геймификации и аналитики для повышения вовлеченности.
Flip Jungle
flipjungle.com
Flip Jungle — это интерактивное приложение для детей, где они могут учиться и исследовать мир с помощью искусственного интеллекта и известных личностей.
Komodo
komodowellbeing.com
Komodo — это программа и сервис, помогающие независимым школам разрабатывать стратегии благополучия и оценивать их эффективность для создания лучшей среды для студентов.
Dublieu
dublieu.com
Dublieu помогает школьникам и студентам находить бесплатные возможности, такие как конкурсы, МUN, стажировки и хакатоны.
BiblioTech
bexarbibliotech.org
BiblioTech — это приложение, которое предлагает студентам доступ к учебникам на любом устройстве за небольшую ежемесячную плату.
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