Альтернативы - LearnSmarter.ai

Kami

Kami

kamiapp.com

Kami – приложение для аннотирования PDF, позволяющее учителям создавать материалы и оценивать студентов, а ученикам удобно добавлять комментарии и работать совместно.

Glean

Glean

glean.co

Glean — приложение для эффективного учащегося. Задает аудиозаписи лекций, создает заметки и тесты, интегрируя ИИ для организации учебного процесса.

Heptabase

Heptabase

heptabase.com

Heptabase — приложение для визуальных заметок, помогающее организовывать и анализировать сложную информацию, поддерживая обучение и управление знаниями.

Anatomy.app

Anatomy.app

anatomy.app

Anatomy.app - это веб-приложение для изучения анатомии человека с помощью интерактивных 3D-моделей и образовательных тестов.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.

MagicSchool

MagicSchool

magicschool.ai

MagicsChool — платформа с ИИ для поддержки учителей, предлагающая инструменты для планирования уроков, оценки и улучшения обучения учащихся.

CourseKey

CourseKey

coursekey.com

CourseKey - образовательная платформа для профессионального обучения, которая помогает управлять курсами и поддерживает студентов в достижении успеха.

Screentime

Screentime

screentimelabs.com

Screentime — это приложение для контроля времени, которое позволяет родителям управлять временем, проведенным детьми за планшетами и смартфонами.

Securly

Securly

securly.com

Securly - приложение для веб-фильтрации и мониторинга, обеспечивающее безопасность студентов в интернете, блокируя неподходящий контент и отслеживая онлайн-активность.

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark - это приложение для документирования и управления дошкольным образованием, включая планирование, отчетность и взаимодействие с семьями.

Rosh Review

Rosh Review

roshreview.com

Rosh Review - это образовательная платформа для подготовки медицинских работников к экзаменам с банками вопросов и аналитикой прогресса.

Jobs In Education

Jobs In Education

jobsineducation.net

Приложение для поиска вакансий в образовании, связывающее работодателей и соискателей, упрощает процесс найма и управления заявками.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.

UniversityCube

UniversityCube

universitycube.net

UniversityCube — академическая платформа для поиска университетов и курсов, ведения заметок и доступа к учебным ресурсам.

Amira Learning

Amira Learning

amiralearning.com

Amira Learning - это приложение, которое оценивает навыки чтения учащихся, слушая их вслух, и предоставляет персонализированное обучение для улучшения грамотности.

Chamera

Chamera

chamera.com

Chamera — приложение для создания цифровых удостоверений личности студентов, позволяющее быстро настраивать и редактировать ID-карты для учебных заведений.

Solfeg.io

Solfeg.io

solfeg.io

Solfeg.io — образовательное музыкальное приложение для самостоятельного обучения игре на укулеле, пиано, гитаре и пению, используемое в школах.

TeacherMatic

TeacherMatic

teachermatic.com

TeacherMatic — это приложение, помогающее учителям управлять рабочей нагрузкой и создавать эффективную обратную связь с помощью искусственного интеллекта.

Learnie

Learnie

mylearnie.com

Learnie — платформа для совместного обучения, позволяющая пользователям делиться знаниями и навыками, создавая персонализированные образовательные пути.

StoryJumper

StoryJumper

storyjumper.com

StoryJumper - платформа для совместного создания и публикации книг, позволяющая пользователям писать, иллюстрировать и делиться своими историями.

Homer

Homer

learnwithhomer.com

Гомер - это приложение для детей 2-8 лет, предлагающее персонализированные уроки и мероприятия для обучения чтению, письму и математике.

CVGist

CVGist

cvgist.com

CVGist - приложение для создания резюме с использованием ИИ. Позволяет быстро генерировать резюме, подходящие для ATS, без подписки и сложных форм.

Radvix

Radvix

radvix.io

Radvix — приложение для поддержки научного сотрудничества, управления проектами, данными и командной работой в академической и промышленной сферах.

BloomBoard

BloomBoard

bloomboard.com

BloomBoard - платформа для профессионального развития преподавателей через микро-сертификации, поддерживающая индивидуализированное обучение и аналитические инструменты.

VerifyEd

VerifyEd

verifyed.io

VerifyEd — приложение для проверки подлинности образовательных и профессиональных сертификатов с использованием технологии блокчейн.

uQualio

uQualio

uqualio.com

uQualio позволяет создавать онлайн-курсы на основе видео для обучения сотрудников и клиентов, предлагая функции геймификации и аналитики для повышения вовлеченности.

Flip Jungle

Flip Jungle

flipjungle.com

Flip Jungle — это интерактивное приложение для детей, где они могут учиться и исследовать мир с помощью искусственного интеллекта и известных личностей.

Komodo

Komodo

komodowellbeing.com

Komodo — это программа и сервис, помогающие независимым школам разрабатывать стратегии благополучия и оценивать их эффективность для создания лучшей среды для студентов.

Dublieu

Dublieu

dublieu.com

Dublieu помогает школьникам и студентам находить бесплатные возможности, такие как конкурсы, МUN, стажировки и хакатоны.

BiblioTech

BiblioTech

bexarbibliotech.org

BiblioTech — это приложение, которое предлагает студентам доступ к учебникам на любом устройстве за небольшую ежемесячную плату.

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