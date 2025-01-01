Альтернативы - Knoetic

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio - это приложение для создания диаграмм и визуализации данных, поддерживающее работу с шаблонами и графическими элементами.
Lucid
lucid.co
Lucid - это инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий создание виртуальных досок и диаграмм для команд, используется миллионами пользователей в более чем 180 странах.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — приложение для создания диаграмм, планов и визуализации данных с возможностью совместной работы в реальном времени.
Creately
creately.com
Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop предоставляет ключевую организационную информацию для поддержки продаж, набора кадров и бизнес-стратегии, автоматически генерируя организационные схемы.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog - приложение для управления ролями и обязанностями в организациях, поддерживающее практики холакратии и упрощающее коммуникацию.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon - платформа для проектирования организационных структур и планирования рабочей силы, поддерживающая принятие стратегических решений с помощью аналитики.
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное ПО для HR, включающее управление зарплатой, учёт рабочего времени, отпуска, рекрутинг и аналитику HR.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — платформа HR для управления опытом сотрудников, автоматизации процессов и интеграции функций управления персоналом.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Приложение Tasks in a Box позволяет людям с общими целями совместно работать, адаптироваться к изменяющимся условиям и упрощать процессы в компании.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
Names & Faces
namesandfaces.com
Приложение Names & Faces позволяет создавать визуальные каталоги сотрудников и организационные схемы на основе данных о работниках.
ChartHop
charthop.com
ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.
The Org
theorg.com
Приложение The Org помогает строить организацию с помощью публичной организационной структуры, привлекая талант и повышая видимость сотрудников.
Worknice
worknice.com
Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR предлагает облачное решение для управления персоналом и зарплатой, включая функционал для учета рабочего времени, рекрутинга и оценки работы сотрудников.
Sympa
sympa.com
Sympa - программное обеспечение для управления персоналом, автоматизирующее HR-процессы и централизующее данные сотрудников.
Organimi
organimi.com
Organimi - облачное ПО для создания организационных схем, предлагающее настройки, экспорт и интеграции для компаний всех размеров.
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