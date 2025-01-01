Альтернативы - Knoetic

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

Microsoft Visio - это приложение для создания диаграмм и визуализации данных, поддерживающее работу с шаблонами и графическими элементами.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - это инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий создание виртуальных досок и диаграмм для команд, используется миллионами пользователей в более чем 180 странах.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw — приложение для создания диаграмм, планов и визуализации данных с возможностью совместной работы в реальном времени.

Creately

Creately

creately.com

Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

Chartloop предоставляет ключевую организационную информацию для поддержки продаж, набора кадров и бизнес-стратегии, автоматически генерируя организационные схемы.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog - приложение для управления ролями и обязанностями в организациях, поддерживающее практики холакратии и упрощающее коммуникацию.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

AgentNoon - платформа для проектирования организационных структур и планирования рабочей силы, поддерживающая принятие стратегических решений с помощью аналитики.

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksy — это комплексное ПО для HR, включающее управление зарплатой, учёт рабочего времени, отпуска, рекрутинг и аналитику HR.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce — платформа HR для управления опытом сотрудников, автоматизации процессов и интеграции функций управления персоналом.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Приложение Tasks in a Box позволяет людям с общими целями совместно работать, адаптироваться к изменяющимся условиям и упрощать процессы в компании.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

Приложение Names & Faces позволяет создавать визуальные каталоги сотрудников и организационные схемы на основе данных о работниках.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.

The Org

The Org

theorg.com

Приложение The Org помогает строить организацию с помощью публичной организационной структуры, привлекая талант и повышая видимость сотрудников.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.

Natural HR

Natural HR

naturalhr.com

Natural HR предлагает облачное решение для управления персоналом и зарплатой, включая функционал для учета рабочего времени, рекрутинга и оценки работы сотрудников.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa - программное обеспечение для управления персоналом, автоматизирующее HR-процессы и централизующее данные сотрудников.

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimi - облачное ПО для создания организационных схем, предлагающее настройки, экспорт и интеграции для компаний всех размеров.

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