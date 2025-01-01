Альтернативы - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learn - система управления обучением, позволяющая создавать и управлять курсами, оценками и анализировать эффективность преподавания.

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology - это платформа для управления обучением, соединяющая студентов, преподавателей и родителей для общения и совместной работы.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby — это платформа для видеоконференций, позволяющая проводить высококачественные видео-встречи через браузер без загрузок. Поддерживает до 200 участников.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

MeritHub

MeritHub

merithub.com

MeritHub — платформа для интерактивного онлайн-обучения с функциями видеосвязи, совместного использования экрана, учебных материалов и отслеживания активности.

Panopto

Panopto

panopto.com

Panopto - платформа для создания и обмена видео, предназначенная для образовательных учреждений и организаций, поддерживающая интеграцию с LMS.

ClassIn

ClassIn

classin.com

ClassIn - платформа для онлайн-обучения, предоставляющая инструменты для виртуальных классов, взаимодействия и управления учебным процессом.

Bongo

Bongo

bongolearn.com

Bongo — это инструмент для практики и обратной связи с видео, использующий ИИ для оценки навыков и предоставления персонализированного фидбэка.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx — это платформа для обучения языкам и бизнес-коучинга, предоставляющая услуги крупным организациям в безопасной онлайн-среде.

Agora

Agora

agora.io

Agora — платформа для интеграции голосовых и видеофункций в приложения, предлагающая возможности для взаимодействия в реальном времени.

Coursio

Coursio

coursio.com

Coursio помогает влиятелям, издателям и организациям создавать онлайн-школы и управлять курсами, от планирования до монетизации.

LearnCube

LearnCube

learncube.com

LearnCube — это браузерное приложение для онлайн-обучения, предлагающее интерактивные инструменты для преподавания и общения между учителями и учениками.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ - платформа для онлайн-обучения, предлагающая виртуальные классы, создание курсов, тесты и отчеты. Доступна на мобильных устройствах.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO — интерактивная платформа для виртуальных классов, предлагающая инструменты управления уроками, геймификации и организации дистанционного обучения.

HiLink

HiLink

hilink.co

HiLink — это веб-инструмент для дистанционного обучения с интерактивными досками, тестами и управлением курсами. Не требует загрузки, легко интегрируется.

Strigo

Strigo

strigo.io

Strigo предлагает решения для обучения, интегрируя учебные программы в продукты, обеспечивая доступ клиентов к обучению в нужный момент.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert — платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать, продавать курсы и проводить тестирование с интегрированным виртуальным классом.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme — платформа для профессионального развития, обеспечивающая коучинг, обратную связь и сотрудничество среди преподавателей через видео и совместное обучение.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula — это онлайн-платформа для регистрации, обработки платежей и управления курсами, предназначенная для образовательных и развлекательных программ.

Tutoom

Tutoom

tutoom.com

Tutoom — это виртуальный класс с инструментами для удаленного обучения: доска, библиотека, чат, видеоконференции и запись сессий. Интегрируется с популярными LMS.

SignGlasses

SignGlasses

signglasses.com

SignGlasses - платформа для облегчения общения и доступности, соединяющая пользователей с переводчиками и подписчиками через инструменты планирования и обучения.

Digital Samba

Digital Samba

digitalsamba.com

Digital Samba — платформа для видеоконференций, обеспечивающая безопасность данных и интеграцию в приложения, особенно для поддержки психического здоровья.

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