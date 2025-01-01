Альтернативы - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learn - система управления обучением, позволяющая создавать и управлять курсами, оценками и анализировать эффективность преподавания.
Schoology
schoology.com
Schoology - это платформа для управления обучением, соединяющая студентов, преподавателей и родителей для общения и совместной работы.
Webex
webex.com
Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.
Whereby
whereby.com
Whereby — это платформа для видеоконференций, позволяющая проводить высококачественные видео-встречи через браузер без загрузок. Поддерживает до 200 участников.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
MeritHub
merithub.com
MeritHub — платформа для интерактивного онлайн-обучения с функциями видеосвязи, совместного использования экрана, учебных материалов и отслеживания активности.
Panopto
panopto.com
Panopto - платформа для создания и обмена видео, предназначенная для образовательных учреждений и организаций, поддерживающая интеграцию с LMS.
ClassIn
classin.com
ClassIn - платформа для онлайн-обучения, предоставляющая инструменты для виртуальных классов, взаимодействия и управления учебным процессом.
Bongo
bongolearn.com
Bongo — это инструмент для практики и обратной связи с видео, использующий ИИ для оценки навыков и предоставления персонализированного фидбэка.
Speexx
speexx.com
Speexx — это платформа для обучения языкам и бизнес-коучинга, предоставляющая услуги крупным организациям в безопасной онлайн-среде.
Agora
agora.io
Agora — платформа для интеграции голосовых и видеофункций в приложения, предлагающая возможности для взаимодействия в реальном времени.
Coursio
coursio.com
Coursio помогает влиятелям, издателям и организациям создавать онлайн-школы и управлять курсами, от планирования до монетизации.
LearnCube
learncube.com
LearnCube — это браузерное приложение для онлайн-обучения, предлагающее интерактивные инструменты для преподавания и общения между учителями и учениками.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ - платформа для онлайн-обучения, предлагающая виртуальные классы, создание курсов, тесты и отчеты. Доступна на мобильных устройствах.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO — интерактивная платформа для виртуальных классов, предлагающая инструменты управления уроками, геймификации и организации дистанционного обучения.
HiLink
hilink.co
HiLink — это веб-инструмент для дистанционного обучения с интерактивными досками, тестами и управлением курсами. Не требует загрузки, легко интегрируется.
Strigo
strigo.io
Strigo предлагает решения для обучения, интегрируя учебные программы в продукты, обеспечивая доступ клиентов к обучению в нужный момент.
BrainCert
braincert.com
BrainCert — платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать, продавать курсы и проводить тестирование с интегрированным виртуальным классом.
Sibme
sibme.com
Sibme — платформа для профессионального развития, обеспечивающая коучинг, обратную связь и сотрудничество среди преподавателей через видео и совместное обучение.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula — это онлайн-платформа для регистрации, обработки платежей и управления курсами, предназначенная для образовательных и развлекательных программ.
Tutoom
tutoom.com
Tutoom — это виртуальный класс с инструментами для удаленного обучения: доска, библиотека, чат, видеоконференции и запись сессий. Интегрируется с популярными LMS.
SignGlasses
signglasses.com
SignGlasses - платформа для облегчения общения и доступности, соединяющая пользователей с переводчиками и подписчиками через инструменты планирования и обучения.
Digital Samba
digitalsamba.com
Digital Samba — платформа для видеоконференций, обеспечивающая безопасность данных и интеграцию в приложения, особенно для поддержки психического здоровья.
© 2025 WebCatalog, Inc.