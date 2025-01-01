Альтернативы - ImprovMX

Skiff

Skiff

skiff.com

Skiff - это зашифрованное приложение для электронной почты с управлением документами и календарем, обеспечивающее безопасную и частную коммуникацию.

Neo

Neo

neo.space

Neo — это платформа для создания бизнес-емейла и веб-сайтов, предлагающая инструменты для управления онлайн-присутствием малых предприятий.

Email Parser

Email Parser

emailparser.com

Email Parser — инструмент для извлечения данных из электронных писем и их отправки в таблицы, базы данных или другие сервисы.

ContactBook

ContactBook

contactbook.app

ContactBook - приложение для централизованного управления контактами, синхронизации с Google и Outlook, а также разделения их на группы и теги.

Pobox

Pobox

pobox.com

Pobox — это почтовый сервис с возможностью создания почтового ящика, настраиваемыми фильтрами для спама и пересылкой на несколько адресов.

Soverin

Soverin

soverin.net

Soverin - это безопасная почтовая служба с поддержкой собственного домена, предлагающая надежное управление электронной почтой без рекламы.

Email Search

Email Search

emailsearch.io

Emailsearch.io – это приложение для поиска, проверки и улучшения профессиональных адресов электронной почты. Начните бесплатно и связывайтесь с нужными людьми.

Sendtric

Sendtric

sendtric.com

Sendtric — инструмент для создания таймеров обратного отсчета для email-маркетинга и веб-сайтов с настройками внешнего вида и функционала.

Infraforge

Infraforge

infraforge.ai

Infraforge помогает настраивать домены и почтовые ящики на выделенном IP, обеспечивая полный контроль над электронной почтой для бизнеса.

Topicbox

Topicbox

topicbox.com

Topicbox - приложение для групповой электронной почты, позволяющее командам централизованно делиться информацией и управлять проектами.

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

OPTIZMO — приложение для управления соблюдением норм рассылки email и SMS, автоматизирующее сбор и хранение данных для законности.

Listagram

Listagram

listagram.com

Listagram — это инструмент для создания списков email, который повышает коэффициент подписки, превращая формы подписки в интерактивную игру.

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