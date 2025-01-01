Альтернативы - ImprovMX

Skiff
skiff.com
Skiff - это зашифрованное приложение для электронной почты с управлением документами и календарем, обеспечивающее безопасную и частную коммуникацию.
Neo
neo.space
Neo — это платформа для создания бизнес-емейла и веб-сайтов, предлагающая инструменты для управления онлайн-присутствием малых предприятий.
Email Parser
emailparser.com
Email Parser — инструмент для извлечения данных из электронных писем и их отправки в таблицы, базы данных или другие сервисы.
ContactBook
contactbook.app
ContactBook - приложение для централизованного управления контактами, синхронизации с Google и Outlook, а также разделения их на группы и теги.
Pobox
pobox.com
Pobox — это почтовый сервис с возможностью создания почтового ящика, настраиваемыми фильтрами для спама и пересылкой на несколько адресов.
Soverin
soverin.net
Soverin - это безопасная почтовая служба с поддержкой собственного домена, предлагающая надежное управление электронной почтой без рекламы.
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io – это приложение для поиска, проверки и улучшения профессиональных адресов электронной почты. Начните бесплатно и связывайтесь с нужными людьми.
Sendtric
sendtric.com
Sendtric — инструмент для создания таймеров обратного отсчета для email-маркетинга и веб-сайтов с настройками внешнего вида и функционала.
Infraforge
infraforge.ai
Infraforge помогает настраивать домены и почтовые ящики на выделенном IP, обеспечивая полный контроль над электронной почтой для бизнеса.
Topicbox
topicbox.com
Topicbox - приложение для групповой электронной почты, позволяющее командам централизованно делиться информацией и управлять проектами.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO — приложение для управления соблюдением норм рассылки email и SMS, автоматизирующее сбор и хранение данных для законности.
Listagram
listagram.com
Listagram — это инструмент для создания списков email, который повышает коэффициент подписки, превращая формы подписки в интерактивную игру.
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