Альтернативы - Ellevation

Teachmint
teachmint.com
Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.
Classe365
classe365.com
Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.
Skyward
skyward.com
Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.
Cialfo
cialfo.co
Cialfo - это платформа для консультирования по поступлению в колледжи, которая объединяет карьерные исследования и управление заявками для студентов и консультантов.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.
Classter
classter.com
Classter — это система управления информацией об учениках и учебным процессом, обеспечивающая централизованное управление данными и взаимосвязь с образовательными инструментами.
aXcelerate
axcelerate.com
aXcelerate — приложение для управления профессиональным обучением и соблюдением норм с возможностью интеграции и масштабируемости.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro - это система управления школой, оптимизирующая административные процессы, включая управление студентами, посещаемостью и взаимодействием с родителями.
ClassroomIO
classroomio.com
ClassroomIO - это платформа для создания и управления курсами для компаний и учебных организаций с инструментами для интерактивного обучения и отслеживания успеха студентов.
Gradelink
gradelink.com
GradeLink — это интернет-система для управления образованием, облегчающая общение между школами, родителями и учениками, позволяя отслеживать успеваемость и участие.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.
Alma
getalma.com
Alma — это образовательная платформа с ИИ для улучшения обучения, предлагающая персонализированное взаимодействие и аналитику для преподавателей.
Fekara
fekara.com
Fekara — это бесплатное облачное программное обеспечение для управления школой, охватывающее прием, посещаемость, экзамены и выдачу табелей.
TUIO
tuiopay.com
TUIO - система управления оплатой обучения для образовательных учреждений, автоматизирующая процесс выставления счетов, регистрации и финансовой отчетности.
EduSpark
eduspark.world
Eduspark - образовательная платформа, предоставляющая доступ к ресурсам и инструментам для студентов и преподавателей, улучшая обучение с помощью технологий.
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus — доступная система управления школами с онлайн ведомостью для учителей. Управление успеваемостью, посещаемостью и коммуникация с учениками и родителями.
Classpro
classpro.in
Classpro - приложение для онлайн-обучения, позволяющее продавать курсы, проводить занятия, отправлять задания и тесты через брендированный веб и мобильный интерфейс.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero от SchoolMint помогает школам управлять поведением учащихся, поддерживать дисциплину и вовлекать семьи в процесс обучения.
Scoir
scoir.com
Scoir — платформа для поддержки студентов в планировании колледжа и навигации по процессу поступления, предлагающая персонализированные рекомендации и ресурсы для консультантов.
Softbook
softbook.app
Softbook — это компания, разрабатывающая решения для EdTech, включая LMS для онлайн-курсов и облачное хранилище для учебных материалов.
EDUFAR
edufar.co
EDUFAR — система управления университетами, оптимизирующая повседневные операции образовательных учреждений, включая школы и колледжи.
MarkersPro
markerspro.com
MarkersPro - облачная система управления информацией о студентах для школ K-12, объединяющая все функции в одном решении.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal - ERP-программное обеспечение для управления учебными заведениями, включая функции учета, посещаемости и сборов для эффективного администрирования.
Beehively
beehively.com
Beehively — приложение для управления школами, включая создание веб-сайтов, связь с родителями и учет данных, позволяя сосредоточиться на обучении.
Edunext
edunext.co
Edunext - платформа для управления образовательными процессами с инструментами для интеграции и удобным интерфейсом, приспособленная к различным образовательным условиям.
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