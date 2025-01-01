Альтернативы - Ellevation

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfo - это платформа для консультирования по поступлению в колледжи, которая объединяет карьерные исследования и управление заявками для студентов и консультантов.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.

Classter

Classter

classter.com

Classter — это система управления информацией об учениках и учебным процессом, обеспечивающая централизованное управление данными и взаимосвязь с образовательными инструментами.

aXcelerate

aXcelerate

axcelerate.com

aXcelerate — приложение для управления профессиональным обучением и соблюдением норм с возможностью интеграции и масштабируемости.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro - это система управления школой, оптимизирующая административные процессы, включая управление студентами, посещаемостью и взаимодействием с родителями.

ClassroomIO

ClassroomIO

classroomio.com

ClassroomIO - это платформа для создания и управления курсами для компаний и учебных организаций с инструментами для интерактивного обучения и отслеживания успеха студентов.

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

GradeLink — это интернет-система для управления образованием, облегчающая общение между школами, родителями и учениками, позволяя отслеживать успеваемость и участие.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.

Alma

Alma

getalma.com

Alma — это образовательная платформа с ИИ для улучшения обучения, предлагающая персонализированное взаимодействие и аналитику для преподавателей.

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara — это бесплатное облачное программное обеспечение для управления школой, охватывающее прием, посещаемость, экзамены и выдачу табелей.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO - система управления оплатой обучения для образовательных учреждений, автоматизирующая процесс выставления счетов, регистрации и финансовой отчетности.

EduSpark

EduSpark

eduspark.world

Eduspark - образовательная платформа, предоставляющая доступ к ресурсам и инструментам для студентов и преподавателей, улучшая обучение с помощью технологий.

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlus — доступная система управления школами с онлайн ведомостью для учителей. Управление успеваемостью, посещаемостью и коммуникация с учениками и родителями.

Classpro

Classpro

classpro.in

Classpro - приложение для онлайн-обучения, позволяющее продавать курсы, проводить занятия, отправлять задания и тесты через брендированный веб и мобильный интерфейс.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero от SchoolMint помогает школам управлять поведением учащихся, поддерживать дисциплину и вовлекать семьи в процесс обучения.

Scoir

Scoir

scoir.com

Scoir — платформа для поддержки студентов в планировании колледжа и навигации по процессу поступления, предлагающая персонализированные рекомендации и ресурсы для консультантов.

Softbook

Softbook

softbook.app

Softbook — это компания, разрабатывающая решения для EdTech, включая LMS для онлайн-курсов и облачное хранилище для учебных материалов.

EDUFAR

EDUFAR

edufar.co

EDUFAR — система управления университетами, оптимизирующая повседневные операции образовательных учреждений, включая школы и колледжи.

MarkersPro

MarkersPro

markerspro.com

MarkersPro - облачная система управления информацией о студентах для школ K-12, объединяющая все функции в одном решении.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal - ERP-программное обеспечение для управления учебными заведениями, включая функции учета, посещаемости и сборов для эффективного администрирования.

Beehively

Beehively

beehively.com

Beehively — приложение для управления школами, включая создание веб-сайтов, связь с родителями и учет данных, позволяя сосредоточиться на обучении.

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext - платформа для управления образовательными процессами с инструментами для интеграции и удобным интерфейсом, приспособленная к различным образовательным условиям.

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