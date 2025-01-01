Drupal

Drupal

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Drupal — это система управления контентом с открытым исходным кодом для создания и управления веб-сайтами различной сложности.

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Drupal — это программное обеспечение для управления контентом. Он используется для создания многих веб-сайтов и приложений, которые вы используете каждый день. Drupal имеет отличные стандартные функции, такие как простота создания контента, надежная производительность и отличная безопасность. Но что отличает его от других, так это его гибкость; Модульность является одним из ее основных принципов. Его инструменты помогут вам создать универсальный, структурированный контент, необходимый для динамического веб-интерфейса. Это также отличный выбор для создания интегрированных цифровых инфраструктур. Вы можете расширить его с помощью любого одного или многих тысяч дополнений. Модули расширяют функциональность Drupal. Темы позволяют настроить представление вашего контента. Дистрибутивы представляют собой упакованные пакеты Drupal, которые можно использовать в качестве стартовых наборов. Комбинируйте эти компоненты, чтобы расширить основные возможности Drupal. Или интегрируйте Drupal с внешними сервисами и другими приложениями в вашей инфраструктуре. Никакое другое программное обеспечение для управления контентом не является таким мощным и масштабируемым. Проект Drupal представляет собой программное обеспечение с открытым исходным кодом. Любой может загрузить, использовать, работать над ним и делиться им с другими. Он построен на таких принципах, как сотрудничество, глобализм и инновации. Он распространяется на условиях GNU General Public License (GPL). Лицензионные сборы никогда не взимаются. Drupal всегда будет бесплатным.

Drupal-это мощная система управления контентом с открытым исходным кодом (CMS), предназначенная для того, чтобы помочь пользователям эффективно создавать и управлять веб-сайтами. Он предоставляет комплексный инструментарий для создания, настройки и поддержания различных типов веб -сайтов, от небольших блогов до крупных предприятий. Масштабируемость Drupal гарантирует, что веб -сайты могут плавно расти с увеличением трафика или потребностей в контенте, сохраняя оптимальную производительность.

Одной из ключевых сильных сторон Drupal является его гибкость, предлагая тысячи модулей и тем, которые позволяют пользователям адаптировать внешний вид и функциональность своего веб -сайта к конкретным потребностям. Разработчики также могут создавать пользовательские модули для добавления уникальных функций, что делает Drupal универсальным выбором для предприятий, ищущих индивидуальные решения.

Недавно был введен Drupal CMS, повышая доступность и удобство использования платформы. Он предлагает оптимизированные процессы настройки сайта с использованием предварительно упакованных «рецептов» для общих вариантов использования, таких как блоги, платформы электронной коммерции и новостные сайты. Интерфейс администратора модернизирован для лучшего удобства использования, а такие функции, как автоматические обновления и инструменты с AI, упрощают управление сайтами и создание контента. Эта эволюция направлена ​​на то, чтобы сделать Drupal более доступным как для технических, так и нетехнических пользователей, обеспечивая надежный, но удобный опыт.

Это описание было сгенерировано ИИ (искусственным интеллектом). ИИ может совершать ошибки. Проверьте важную информацию.

Категории:
Software Development
Программное обеспечение для управления веб-контентом
Программное обеспечение для управления переводами

Веб-сайт: drupal.org

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