Альтернативы - DeepDyve

Mendeley
mendeley.com
Mendeley - приложение для управления справочниками, позволяющее организовывать научные статьи, генерировать библиографии и делиться документами.
R Discovery
discovery.researcher.life
R Discovery - приложение для поиска и чтения исследовательских статей, предоставляет доступ к научным материалам и генерирует персонализированные рекомендации.
Zotero
zotero.org
Zotero - бесплатный инструмент для сбора, организации, цитирования и обмена данными исследований для ученых и исследователей.
Paperpile
paperpile.com
Paperpile - это веб-инструмент для организации и управления PDF-документами, который упрощает исследование и цитирование.
AfforAI
afforai.com
AfforAI — ИИ чатбот, который ищет, суммирует и переводит информацию из разных источников для оптимизации научных исследований и работы с документами.
Scopus
scopus.com
Scopus — база данных рецензируемой литературы, предоставляющая доступ к исследованию в науке, технике, медицине, социальных науках и искусстве.
Paperguide
paperguide.ai
Paperguide - платформа для управления исследованиями, чтением и написанием научных работ с встроенными инструментами для поиска и анализа.
MyBib
mybib.com
MyBib — это бесплатный инструмент для автоматического создания и управления цитатами и библиографиями в различных стилях оформления.
ReadCube
readcube.com
ReadCube – это приложение для управления академической литературой, позволяющее искать, аннотировать и организовывать исследовательские материалы.
figshare
figshare.com
Figshare - это платформа для управления и обмена исследовательскими данными, позволяющая пользователям загружать, хранить и делиться файлами.
EndNote Web
endnote.com
EndNote Web — это инструмент для управления ссылками и библиографиями, позволяющий импортировать, организовывать и форматировать цитаты в исследовательских работах.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge - платформа для открытия, разработки и управления бизнес- и открытым программным обеспечением с инструментами для разработчиков и пользователями.
Petal Cite
petal.org
Petal Cite - бесплатный онлайн-менеджер ссылок для организации и автоматизации процесса цитирования в различных стилях.
genei
genei.io
Genei — это инструмент для исследования и суммирования, который помогает пользователям быстро извлекать ключевую информацию из статей и анализов.
Sciwheel
sciwheel.com
Sciwheel - это инструмент для исследователей, позволяющий организовывать, аннотировать и управлять научной информацией для эффективного выполнения проектов.
Citavi
citavi.com
Citavi — приложение для управления исследовательскими материалами, позволяющее искать источники, организовывать ссылки и генерировать библиографии.
Citationsy
citationsy.com
Citationsy — это инструмент для управления ссылками и создания библиографий, поддерживающий различные форматы цитирования без отслеживания данных.
BibGuru
bibguru.com
BibGuru — это инструмент для создания и управления цитатами в различных стилях для академического письма и исследований.
EasyBib
easybib.com
EasyBib — бесплатный онлайн-генератор цитат и библиографий в стилях MLA, APA и Chicago. Поддерживает 7-е издание MLA.
ZoteroBib
zbib.org
ZoteroBib — бесплатный сервис для быстрого создания библиографий и цитат в различных стилях, полезный для исследователей и писателей.
CitationGenerator.AI
citationgenerator.ai
CitationGenerator.AI — это онлайн-инструмент для автоматического создания цитат в различных стилях (APA, MLA, Чикаго и др.) с функциями проверки плагиата и грамматики.
Blainy
blainy.com
Blainy — это платформа для написания эссе и исследовательских работ с помощью ИИ, предлагающая инструменты автозаполнения, проверки плагиата и перефразирования.
Petal Connect
petal.org
Приложение Petal Connect позволяет создать академический вебсайт за 30 минут без программирования и хостить его или экспортировать как статический сайт.
wizdom.ai
wizdom.ai
Wizdom.ai — это инструмент для управления исследовательскими проектами, позволяющий находить, организовывать и совместно работать с научными публикациями на различных устройствах.
Citasion
citasion.com
Citasion — это бесплатный менеджер ссылок, который упрощает импортирование источников, генерацию библиографий и совместное управление ссылками.
BibSonomy
bibsonomy.org
BibSonomy — это веб-платформа для управления научными публикациями и закладками, позволяющая пользователям структурировать, делиться и находить материалы для исследования.
Focal - Read
getfocal.co
Focal - Read помогает пользователям структурировать и синтезировать информацию из различных источников, улучшая понимание и запоминание прочитанного.
BibBase
bibbase.org
BibBase — это приложение для управления библиографическими данными, позволяющее пользователям организовывать и демонстрировать свои публикации онлайн.
Clearbrief
clearbrief.com
Clearbrief помогает юристам и судьям, автоматически анализируя документы, находя поддельные дела и создавая гиперссылки на источники и таблицы авторитетов.
© 2025 WebCatalog, Inc.