Альтернативы - DeepDyve

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Mendeley - приложение для управления справочниками, позволяющее организовывать научные статьи, генерировать библиографии и делиться документами.

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

R Discovery - приложение для поиска и чтения исследовательских статей, предоставляет доступ к научным материалам и генерирует персонализированные рекомендации.

Zotero

Zotero

zotero.org

Zotero - бесплатный инструмент для сбора, организации, цитирования и обмена данными исследований для ученых и исследователей.

Paperpile

Paperpile

paperpile.com

Paperpile - это веб-инструмент для организации и управления PDF-документами, который упрощает исследование и цитирование.

AfforAI

AfforAI

afforai.com

AfforAI — ИИ чатбот, который ищет, суммирует и переводит информацию из разных источников для оптимизации научных исследований и работы с документами.

Scopus

Scopus

scopus.com

Scopus — база данных рецензируемой литературы, предоставляющая доступ к исследованию в науке, технике, медицине, социальных науках и искусстве.

Paperguide

Paperguide

paperguide.ai

Paperguide - платформа для управления исследованиями, чтением и написанием научных работ с встроенными инструментами для поиска и анализа.

MyBib

MyBib

mybib.com

MyBib — это бесплатный инструмент для автоматического создания и управления цитатами и библиографиями в различных стилях оформления.

ReadCube

ReadCube

readcube.com

ReadCube – это приложение для управления академической литературой, позволяющее искать, аннотировать и организовывать исследовательские материалы.

figshare

figshare

figshare.com

Figshare - это платформа для управления и обмена исследовательскими данными, позволяющая пользователям загружать, хранить и делиться файлами.

EndNote Web

EndNote Web

endnote.com

EndNote Web — это инструмент для управления ссылками и библиографиями, позволяющий импортировать, организовывать и форматировать цитаты в исследовательских работах.

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

SourceForge - платформа для открытия, разработки и управления бизнес- и открытым программным обеспечением с инструментами для разработчиков и пользователями.

Petal Cite

Petal Cite

petal.org

Petal Cite - бесплатный онлайн-менеджер ссылок для организации и автоматизации процесса цитирования в различных стилях.

genei

genei

genei.io

Genei — это инструмент для исследования и суммирования, который помогает пользователям быстро извлекать ключевую информацию из статей и анализов.

Sciwheel

Sciwheel

sciwheel.com

Sciwheel - это инструмент для исследователей, позволяющий организовывать, аннотировать и управлять научной информацией для эффективного выполнения проектов.

Citavi

Citavi

citavi.com

Citavi — приложение для управления исследовательскими материалами, позволяющее искать источники, организовывать ссылки и генерировать библиографии.

Citationsy

Citationsy

citationsy.com

Citationsy — это инструмент для управления ссылками и создания библиографий, поддерживающий различные форматы цитирования без отслеживания данных.

BibGuru

BibGuru

bibguru.com

BibGuru — это инструмент для создания и управления цитатами в различных стилях для академического письма и исследований.

EasyBib

EasyBib

easybib.com

EasyBib — бесплатный онлайн-генератор цитат и библиографий в стилях MLA, APA и Chicago. Поддерживает 7-е издание MLA.

ZoteroBib

ZoteroBib

zbib.org

ZoteroBib — бесплатный сервис для быстрого создания библиографий и цитат в различных стилях, полезный для исследователей и писателей.

CitationGenerator.AI

CitationGenerator.AI

citationgenerator.ai

CitationGenerator.AI — это онлайн-инструмент для автоматического создания цитат в различных стилях (APA, MLA, Чикаго и др.) с функциями проверки плагиата и грамматики.

Blainy

Blainy

blainy.com

Blainy — это платформа для написания эссе и исследовательских работ с помощью ИИ, предлагающая инструменты автозаполнения, проверки плагиата и перефразирования.

Petal Connect

Petal Connect

petal.org

Приложение Petal Connect позволяет создать академический вебсайт за 30 минут без программирования и хостить его или экспортировать как статический сайт.

wizdom.ai

wizdom.ai

wizdom.ai

Wizdom.ai — это инструмент для управления исследовательскими проектами, позволяющий находить, организовывать и совместно работать с научными публикациями на различных устройствах.

Citasion

Citasion

citasion.com

Citasion — это бесплатный менеджер ссылок, который упрощает импортирование источников, генерацию библиографий и совместное управление ссылками.

BibSonomy

BibSonomy

bibsonomy.org

BibSonomy — это веб-платформа для управления научными публикациями и закладками, позволяющая пользователям структурировать, делиться и находить материалы для исследования.

Focal - Read

Focal - Read

getfocal.co

Focal - Read помогает пользователям структурировать и синтезировать информацию из различных источников, улучшая понимание и запоминание прочитанного.

BibBase

BibBase

bibbase.org

BibBase — это приложение для управления библиографическими данными, позволяющее пользователям организовывать и демонстрировать свои публикации онлайн.

Clearbrief

Clearbrief

clearbrief.com

Clearbrief помогает юристам и судьям, автоматически анализируя документы, находя поддельные дела и создавая гиперссылки на источники и таблицы авторитетов.

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