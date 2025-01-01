Альтернативы - Debricked

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security — платформа для управления безопасностью приложений, интегрирующая различные инструменты и автоматизирующая решение проблем безопасности в процессе разработки.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.

Bytesafe

Bytesafe

bytesafe.dev

Bytesafe - платформа для управления зависимостями и обеспечения безопасности в разработке ПО, включая анализ компонентов и соблюдение лицензий.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni — приложение для управления безопасностью разработки ПО, которое обнаруживает уязвимости, защищает компоненты и оптимизирует цепочки поставок.

Fossa

Fossa

fossa.com

Fossa - приложение для управления компонентами с открытым исходным кодом, автоматического сканирования лицензий и уязвимостей в программных проектах.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Реестр кодов - это платформа для анализа и управления качеством кода, обеспечивающая безопасность и оптимизацию программных активов в бизнесе.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro - платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая анализ кода и мониторинг рисков для повышения безопасности и снижения уязвимостей.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.

Arnica

Arnica

arnica.io

Arnica - платформа безопасности цепочки поставок ПО для DevOps, автоматизирующая операции безопасности и позволяющая разработчикам управлять уязвимостями.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.

SOOS

SOOS

soos.io

SOOS — платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая динамическое тестирование и интеграцию с инструментами CI/CD для выявления уязвимостей.

Endor Labs

Endor Labs

endorlabs.com

Приложение Endor Labs обеспечивает безопасность поставок ПО, улучшая безопасность открытого кода, защищая CI/CD конвейеры и обеспечивая соблюдение стандартов.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.

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