Альтернативы - Debricked

GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
OX Security
ox.security
OX Security — платформа для управления безопасностью приложений, интегрирующая различные инструменты и автоматизирующая решение проблем безопасности в процессе разработки.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.
Bytesafe
bytesafe.dev
Bytesafe - платформа для управления зависимостями и обеспечения безопасности в разработке ПО, включая анализ компонентов и соблюдение лицензий.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — приложение для управления безопасностью разработки ПО, которое обнаруживает уязвимости, защищает компоненты и оптимизирует цепочки поставок.
Fossa
fossa.com
Fossa - приложение для управления компонентами с открытым исходным кодом, автоматического сканирования лицензий и уязвимостей в программных проектах.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Реестр кодов - это платформа для анализа и управления качеством кода, обеспечивающая безопасность и оптимизацию программных активов в бизнесе.
JFrog
jfrog.com
JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro - платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая анализ кода и мониторинг рисков для повышения безопасности и снижения уязвимостей.
Cycode
cycode.com
Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.
Arnica
arnica.io
Arnica - платформа безопасности цепочки поставок ПО для DevOps, автоматизирующая операции безопасности и позволяющая разработчикам управлять уязвимостями.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.
SOOS
soos.io
SOOS — платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая динамическое тестирование и интеграцию с инструментами CI/CD для выявления уязвимостей.
Endor Labs
endorlabs.com
Приложение Endor Labs обеспечивает безопасность поставок ПО, улучшая безопасность открытого кода, защищая CI/CD конвейеры и обеспечивая соблюдение стандартов.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.
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