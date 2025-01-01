Cold DM — это инструмент, предназначенный для автоматизации и улучшения процесса связи с потенциальными клиентами через Twitter. Он использует шаблоны на базе искусственного интеллекта для создания персонализированных информационных кампаний, направленных на повышение узнаваемости бренда и продаж. Инструмент нацелен на нужную аудиторию, используя сложные возможности поиска, что позволяет пользователям находить большое количество потенциальных клиентов, которые лучше всего подходят для их бизнеса. Cold DM предлагает два типа кампаний: однократные кампании, которые позволяют пользователям отправлять персонализированные прямые сообщения (DM) всем контактам в списке одновременно, и кампании на основе событий, которые используют свои API для отправки персонализированных DM на основе конкретные деловые события, такие как регистрации со своего сервера. Инструмент оснащен простой и удобной CRM для отслеживания ответов потенциальных клиентов и эффективности кампании. Cold DM также предлагает функцию Calvin, которая помогает составлять профессиональные высококачественные холодные сообщения для увеличения скорости отклика. Инструмент предоставляет различные планы подписки, адаптированные к различным потребностям, от любителей до малого и среднего бизнеса, каждый из которых включает дневной лимит личных сообщений в Твиттере, кредиты на сообщения и кредиты для потенциальных клиентов — систему для таргетинга потенциальных клиентов с расширенными фильтрами. Пользователи также могут загружать свои лиды через CSV. Инструмент обеспечивает поддержку по электронной почте или в личных сообщениях в их аккаунте в Твиттере @colddmhq. В Cold DM также есть раздел часто задаваемых вопросов, который помогает пользователям решать распространенные проблемы или вопросы по инструменту. Бесплатный план доступен навсегда, а платные планы подписки можно отменить в любой момент с полным доступом к платным функциям до конца периода подписки.

Веб-сайт: colddm.me

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