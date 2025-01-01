Альтернативы - CodeThreat

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud — облачный инструмент для анализа качества и безопасности кода, интегрируется с системами контроля версий и CI/CD.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource анализирует код на наличие уязвимостей и ошибок, интегрируется с системами управления версиями и автоматизирует проверки для улучшения качества кода.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security — платформа для управления безопасностью приложений, интегрирующая различные инструменты и автоматизирующая решение проблем безопасности в процессе разработки.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.

Embold

Embold

embold.io

Embold - инструмент для анализа качества кода, позволяющий разработчикам находить и решать критические проблемы в программном обеспечении.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Реестр кодов - это платформа для анализа и управления качеством кода, обеспечивающая безопасность и оптимизацию программных активов в бизнесе.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan Shield улучшает качество и безопасность кода в Salesforce, автоматически анализируя код и соблюдая организационные правила.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.

GitGuardian

GitGuardian

gitguardian.com

GitGuardian - платформа для обнаружения секретов в коде, предотвращающая утечки конфиденциальной информации в репозиториях и обеспечивающая безопасность кода.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Приложение RamQuest предлагает интегрированные решения для закрытия сделок, учета эскроу, управления транзакциями и цифрового рынка.

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics анализирует Salesforce-организации, выявляет проблемы с безопасностью и производительностью, предоставляет рекомендации для оптимизации процессов.

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