Альтернативы - CodeThreat

GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Codacy
codacy.com
Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud — облачный инструмент для анализа качества и безопасности кода, интегрируется с системами контроля версий и CI/CD.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource анализирует код на наличие уязвимостей и ошибок, интегрируется с системами управления версиями и автоматизирует проверки для улучшения качества кода.
OX Security
ox.security
OX Security — платформа для управления безопасностью приложений, интегрирующая различные инструменты и автоматизирующая решение проблем безопасности в процессе разработки.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.
Embold
embold.io
Embold - инструмент для анализа качества кода, позволяющий разработчикам находить и решать критические проблемы в программном обеспечении.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Реестр кодов - это платформа для анализа и управления качеством кода, обеспечивающая безопасность и оптимизацию программных активов в бизнесе.
JFrog
jfrog.com
JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.
CodeScan
codescan.io
CodeScan Shield улучшает качество и безопасность кода в Salesforce, автоматически анализируя код и соблюдая организационные правила.
Cycode
cycode.com
Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.
GitGuardian
gitguardian.com
GitGuardian - платформа для обнаружения секретов в коде, предотвращающая утечки конфиденциальной информации в репозиториях и обеспечивающая безопасность кода.
Data Theorem
datatheorem.com
Приложение RamQuest предлагает интегрированные решения для закрытия сделок, учета эскроу, управления транзакциями и цифрового рынка.
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics анализирует Salesforce-организации, выявляет проблемы с безопасностью и производительностью, предоставляет рекомендации для оптимизации процессов.
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