WebCatalog

ClassBento

ClassBento

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: classbento.com.au

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ClassBento focuses on fun art, craft and culinary classes. Because of this focus, we provide a much better experience for this category than other providers. We provide widgets which help teachers capture and manage bookings from their own websites, for public instantly bookable dates, private group requests, as well as gift cards. We also provides a leading marketplace where customers can discover and book from thousands of classes near them or held virtually. Our mission is to empower local artists and makers, to save time and earn more. We have local teams across US, US and AU to provide local support. We are a proud Best Events Platform finalist with Digiday and also a winner for positive social impact with the UK SME National Business Awards.

Категории:

Entertainment
Event Registration and Ticketing Software

Веб-сайт: classbento.com.au

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ClassBento, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

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