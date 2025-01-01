Альтернативы - Beetrack

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps – онлайн-инструмент для создания интерактивных карт, аннотирования, анализа данных и совместной работы команд.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

Circuit for Teams — приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее управлять и улучшать логистические операции.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo - приложение для управления полевыми продажами, которое помогает торговым представителям оптимизировать работу с клиентами и обрабатывать заказы.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.

Routific

Routific

routific.com

Routific помогает оптимизировать маршруты доставки, учитывая время и трафик, обеспечивая эффективное планирование и снижение затрат для бизнеса.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.

GoShare

GoShare

goshare.co

GoShare — это платформа, соединяющая владельцев грузовиков и фургонов с бизнесом для доставки на заказ.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack - приложение для оптимизации доставки в последнюю милю с функциями маршрутизации, мониторинга и управления 3PL.

project44

project44

project44.com

Project44 - платформа для отслеживания и аналитики цепочки поставок, обеспечивающая видимость в реальном времени и оптимизацию логистических процессов.

Nash

Nash

usenash.com

Nash — платформа для оптимизации и управления логистикой последней мили, позволяющая интегрировать внутренние флюты и 3PL, а также контролировать операции доставки.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack предлагает инструменты для автоматизации работы и отслеживания работников, улучшая производительность и надежность в разных отраслях.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - приложение для управления автопарком, которое предлагает инструменты для отслеживания, планирования и анализа производительности транспортных средств.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp — приложение для управления доставкой, позволяющее оптимизировать распределение задач, отслеживать заказы в реальном времени и управлять логистическими процессами.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp — это система управления полевыми услугами, предлагающая оптимизацию маршрутов, настраиваемое мобильное приложение и автоматизированные отчеты для бизнеса.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt - это приложение для управления логистикой, которое оптимизирует цепочку поставок и предлагает решения для хранения, обработки и доставки товаров.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - платформа для автоматизации доставки и транспортировки с ИИ, оптимизирующая маршруты и процессы в логистике для крупных компаний.

getswift

getswift

getswift.co

GetSwift - это приложение для управления доставкой, оптимизирующее процессы доставки и повышающее эффективность работы компаний.

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