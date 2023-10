Virtonomics é um jogo de estratégia de negócios baseado em princípios reais de economia, negócios, empreendedorismo e gestão do mundo real. O objetivo do jogo é criar um negócio lucrativo e competitivo. Cada jogador recebe um capital inicial, que pode ser usado para desenvolver a empresa virtual de acordo com seu cenário único. Os usuários personalizam seus objetivos, estratégias e táticas de negócios. Virtonomics é altamente versátil – os jogadores escolhem seus próprios objetivos, estratégias e táticas de negócios. Tal como na vida real, os indivíduos podem aventurar-se no retalho, na alta tecnologia, na indústria transformadora, na agricultura, na medicina, etc. Todos os negócios podem ser altamente lucrativos - basta conhecimento e determinação para perseguir os seus objetivos.

Site: virtonomics.com

