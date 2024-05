Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Goober Royale no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Goober Royale é um jogo Battle Royale que oferece jogabilidade solo e em equipe. Neste jogo cheio de ação, você joga como um pequeno idiota com um jetpack e um lançador de foguetes. Você pode tentar a sorte no modo de jogo Battle Royal, onde você deve lutar contra todos os outros Goobers para vencer, ou formar uma equipe com até 3 de seus amigos para obter a vitória sobre os outros. Use uma variedade de armas diferentes, como armas nucleares e granadas, para lutar contra seus inimigos. Então, você consegue ficar em primeiro lugar nesta intensa competição?

Site: poki.com

