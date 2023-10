EvoWorld io - anteriormente FlyOrDie - é um jogo de sobrevivência multijogador onde você começa como uma pequena mosca com potencial para crescer! Procure a comida que você precisa para evoluir para um animal maior e mais forte. Fique longe de seus inimigos naturais, pois todas as evoluções possuem predadores que você deve evitar para não virar lanche de alguém. Certifique-se de verificar suas habilidades especiais sempre que evoluir, pois elas podem ajudá-lo em situações difíceis! Use o mouse ou as setas do teclado para controlar seu personagem e comer as coisas que você precisa para crescer e evoluir para a próxima espécie. No topo da tela estão imagens das coisas que você pode comer para evoluir. EvoWorld io - anteriormente FlyOrDie foi criado pela Pixel Voice.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com EvoWorld io (FlyOrDie io). Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.