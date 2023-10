Little Alchemy, o jogo de artesanato apreciado por milhões de jogadores em todo o mundo, está de volta com mais itens, novo estilo de arte e música adorável! Misture itens e crie o mundo do zero! Descubra itens emocionantes acompanhados de descrições engraçadas e perca-se explorando a enorme e nova biblioteca!

Site: littlealchemy2.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Little Alchemy 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.