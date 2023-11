Zentacle é o registro de mergulho mais bem projetado disponível, com mais de 20 mil usuários ativos em todo o mundo. Se você é fã de AllTrails ou Strava e adora o oceano, vai adorar o Zentacle. Pesquise pontos de mergulho, mergulho livre e snorkel em todo o mundo com mapas, análises detalhadas e fotos selecionadas por amantes dos oceanos como você. Use-o como seu registro de mergulho para lembrar onde você esteve e todas as informações e notas associadas aos seus mergulhos, e colete selos digitais nas lojas de mergulho participantes. Mergulhadores certificados PADI, NAUI e SSI podem usar o Zentacle para substituir seus registros de mergulho em papel e garantir que você nunca os perca. Funciona com dados de diversos fabricantes como Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto e ScubaPro. Também funciona offline, para que você possa registrar seus mergulhos e sincronizá-los com a nuvem posteriormente.

