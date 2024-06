Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Zeemo capacita os criadores de conteúdo a gerar e traduzir automaticamente legendas de vídeos em 18 idiomas com taxas de precisão de última geração. Utilizando reconhecimento de voz avançado e tecnologia de compreensão de linguagem natural, Zeemo reconhece automaticamente vozes humanas em vídeos e as converte em legendas. Esta solução inovadora oferece serviços automáticos de legendagem de vídeo que melhoram a acessibilidade e a experiência do usuário. Aplicativo: https://zeemo.ai/zmapp/

Site: zeemo.ai

