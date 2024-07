Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de XFA AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

XFA AI é uma plataforma de aluguel de GPU em nuvem que oferece soluções econômicas de computação de GPU para empresas. Alguns dos principais recursos desta plataforma incluem: * Ecossistema Docker: implantação de contêineres baseados em Docker para colocar rapidamente o software necessário em funcionamento. * Console de pesquisa poderoso: ajuda a encontrar a GPU necessária com eficiência. * Opções de aluguel sob demanda ou à vista: oferece flexibilidade na escolha de um modelo de aluguel com base nas necessidades. * Múltiplos níveis de segurança: Oferece opções de provedor desde o nível de hobby até data centers Tier-4 para atender a diferentes necessidades de segurança. * Interface GUI e CLI: Fornece opções de interface de usuário gráfica e de linha de comando para acessar serviços. * Sistema de lances de preços em tempo real: permite economias adicionais de até 50% usando instâncias spot e preços de leilão. * Aplicativo DLPerf: ferramenta de avaliação de desempenho de hardware de GPU para tarefas de aprendizado profundo. No geral, o XFA AI visa permitir a democratização do poder de computação da GPU, fornecendo acesso mais acessível e flexível para uma ampla gama de usuários, desde indivíduos até empresas.

Site: aixfa.com

