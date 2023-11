WinWeb fornece uma plataforma SaaS completa para pequenas e médias empresas. Uma plataforma ERP personalizada que inclui módulos como: CRM, pipeline de vendas, Contabilidade, help desk, controle de estoque, ePOS e muito mais. WinWeb concentra-se principalmente nos setores de atacado, serviços e varejo. A partir de US$ 49/pm por aplicativo ou US$ 99/pm para todo o pacote adaptado às suas necessidades. WinWeb fornece serviços de lançamento de ERP e treinamento para você começar a trabalhar. Isso inclui ajuda com importação de dados, movimentação de sistemas e treinamento de equipe.

Site: winweb.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com WinWeb. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.