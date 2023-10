Wikcionário é um projeto multilíngue baseado na web para criar um dicionário de conteúdo gratuito de termos (incluindo palavras, frases, provérbios, reconstruções linguísticas, etc.) em todas as línguas naturais e em várias línguas artificiais. Essas entradas podem conter definições, imagens para ilustrações, pronúncias, etimologias, inflexões, exemplos de uso, citações, termos relacionados e traduções de palavras para outros idiomas, entre outros recursos. É editado colaborativamente por meio de um wiki. Seu nome é uma junção das palavras wiki e dicionário. Está disponível em 171 idiomas e em inglês simples. Assim como seu projeto irmão Wikipedia, o Wikcionário é administrado pela Wikimedia Foundation e é escrito em colaboração por voluntários, apelidados de "Wikcionários". Seu software wiki, MediaWiki, permite que quase qualquer pessoa com acesso ao site crie e edite entradas. Como o Wikcionário não é limitado por considerações de espaço de impressão, a maioria das edições de idioma do Wikcionário fornece definições e traduções de palavras de vários idiomas, e algumas edições oferecem informações adicionais normalmente encontradas em tesauros. Os dados do Wikcionário são frequentemente usados ​​em várias tarefas de processamento de linguagem natural.

Site: wiktionary.org

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Wiktionary. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.