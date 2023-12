wecantrack é uma solução abrangente de marketing de afiliados projetada para agilizar as operações de editores afiliados. Com o wecantrack, os editores afiliados podem consolidar facilmente dados de vendas e conversão de mais de 350 redes afiliadas em uma plataforma única e fácil de usar. Esta plataforma centralizada simplifica o processo de monitoramento e análise do desempenho da rede afiliada. Além disso, wecantrack oferece integração perfeita com várias ferramentas de marketing, incluindo Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain e muito mais. Essa integração permite que os usuários conectem seus dados de marketing de afiliados a essas plataformas de marketing populares, permitindo uma visão holística de suas campanhas online. O conjunto de recursos do wecantrack é robusto e inclui funções essenciais, como coleta de dados e relatórios, relatórios personalizados e por e-mail, relatórios avançados de API e suporte a webhooks. Além disso, a plataforma oferece integração com ferramentas de análise de dados como Looker (Data) Studio e BigQuery, permitindo que os usuários se aprofundem em seus dados para obter insights acionáveis. Em resumo, wecantrack fornece aos editores afiliados uma solução poderosa para gerenciar os dados de sua rede de afiliados com eficiência. Ao consolidar dados de diversas redes de afiliados e integrar com ferramentas de marketing proeminentes, wecantrack simplifica o processo de marketing de afiliados, permitindo que os editores tomem decisões informadas e otimizem suas campanhas de forma eficaz.

Site: wecantrack.com

