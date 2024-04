O WebPurify capacita as comunidades a darem o melhor de si com IA híbrida escalonável e soluções de moderação de conteúdo humano para as marcas líderes mundiais. Garantir experiências de usuário positivas para milhões de clientes, dos mercados ao metaverso, com conteúdo multimídia perfeitamente filtrado de acordo com as especificações de qualquer marca. WebPurify fornece serviços de moderação e revisão de conteúdo usando equipes de moderadores de conteúdo humanos e soluções de IA. Ao combinar as ferramentas de IA do WebPurify com equipes ao vivo, o WebPurify é capaz de oferecer às marcas a moderação de conteúdo mais precisa disponível: 24 horas por dia, sete dias por semana. Seja qual for a necessidade do seu negócio, nós temos uma solução para você. Os serviços escalonáveis ​​de IA híbrida e moderação de conteúdo humano do WebPurify incluem: * Filtragem de palavrões e moderação de texto * Moderação de imagem * Revisão e moderação de vídeo, anotação, palavras-chave, categorização, marcação, -Conformidade de licenciamento * Moderação VR * Padrões da comunidade on-line e aplicação dos termos de serviço As soluções de moderação de conteúdo da WebPurify ajudam as marcas a cumprir todas as conformidades regulatórias e podem lidar com as necessidades complexas de múltiplas plataformas com precisão líder de mercado. O WebPurify modera 3,5 milhões de envios de texto, meio milhão de imagens e milhares de vídeos todos os dias. A missão do WebPurify é fornecer uma maneira contínua, escalonável e confiável para as marcas protegerem as experiências de seus clientes em todas as plataformas digitais.

