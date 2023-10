O Washington Post (às vezes abreviado para WaPo) é um jornal diário americano publicado em Washington, D.C. É o jornal de maior circulação na área metropolitana de Washington. Edições diárias de folhetos são impressas para o Distrito de Columbia, Maryland e Virgínia. O jornal ganhou 69 prêmios Pulitzer. Isso inclui seis Pulitzers separados concedidos em 2008, perdendo apenas para os sete prêmios do The New York Times em 2002, pelo maior número já concedido a um único jornal em um ano. Os pós-jornalistas também receberam 18 bolsas Nieman e 368 prêmios da White House News Photographers Association. No início da década de 1970, no episódio mais conhecido da história do jornal, os repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein lideraram a investigação da imprensa americana sobre o que ficou conhecido como o escândalo Watergate. As suas reportagens no The Washington Post contribuíram grandemente para a demissão do presidente Richard Nixon. Nos anos seguintes, as investigações do Post levaram a uma maior revisão do Centro Médico do Exército Walter Reed. Em outubro de 2013, a família controladora de longa data do jornal, a família Graham, vendeu o jornal para a Nash Holdings, uma holding fundada por Jeff Bezos, por US$ 250 milhões em dinheiro.

Site: washingtonpost.com

