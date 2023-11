VoxFeed conecta Artistas e Marcas com fãs, influenciadores e criadores de conteúdo. Para criadores de conteúdo: colabore com gravadoras, seus artistas e marcas favoritos e seja pago para postar no TikTok, Instagram e outras mídias sociais. Para artistas, marcas e gravadoras: lance campanhas nas redes sociais e seja promovido simultaneamente por centenas de criadores de conteúdo.

Site: voxfeed.com

