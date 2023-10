A VMEdu é líder no setor de treinamento profissional e certificação e facilitou o treinamento de mais de 500.000 estudantes de mais de 3.500 empresas em mais de 150 países, com uma taxa de sucesso de 98,7% por meio de sua rede global de mais de 1.100 provedores de treinamento. Com os cursos da plataforma VMEdu, os provedores de treinamento podem realizar treinamentos de alta qualidade usando os materiais de cursos on-line e presenciais da VMEdu e matricular os alunos em aulas programadas da VMEdu de forma integrada. Alunos e colaboradores também podem participar de cursos online, videoaulas, podcasts, simulados de testes práticos e muito mais, tudo em um único portal. O VMEdu elimina todas as preocupações com desenvolvimento de material de curso, criação de cursos em vídeo e desenvolvimento de podcasts, testes práticos simulados e muito mais. Além das organizações de treinamento profissional, a VMEdu também ajuda as empresas a atender às suas diversas necessidades de treinamento por meio de suas ofertas de plataforma. A VMEdu atua como um mercado, reunindo especialistas em conteúdo de todo o mundo e usa sua experiência de criação de conteúdo de última geração para criar cursos on-line e presenciais da melhor qualidade. Esta qualidade é fornecida a estudantes em todo o mundo através da sua rede global de mais de 1100 parceiros de formação. Cada curso VMEdu vem com a garantia de conteúdo consistente e de alta qualidade apresentado em vários formatos - como vídeos, podcasts, testes simulados e aplicativos móveis que garantem uma experiência de aprendizagem prática e completa para os alunos.

Site: vmedu.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com VMEdu. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.