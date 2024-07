Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Viso no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Viso Suite é uma plataforma completa de visão computacional que permite aos usuários construir, implantar e dimensionar aplicativos sem código. A plataforma fornece uma interface de programação visual intuitiva e módulos pré-construídos para simplificar o processo de desenvolvimento. Com o Viso Suite, os usuários podem coletar dados para anotações de visão computacional por meio de recursos de coleta automatizada, garantindo dados de treinamento de alta qualidade e, ao mesmo tempo, mantendo o controle e a segurança. A plataforma também permite aos usuários anotar dados de imagem e vídeo usando uma variedade de ferramentas de rotulagem automatizadas e semiautomáticas, facilitando a colaboração entre equipes e melhorando a qualidade do conjunto de dados. O Viso Suite oferece suporte a todo o ciclo de vida dos aplicativos de visão computacional, desde a coleta de dados até o treinamento e desenvolvimento de modelos, implantação, operação e manutenção. Os usuários podem visualizar e monitorar o desempenho de seus aplicativos por meio de painéis de monitoramento e personalizar funcionalidades usando blocos de construção e modeladores de fluxo. A plataforma oferece recursos como armazenamento de objetos, gerenciamento de dispositivos, manutenção remota e ferramentas de segurança para garantir operações eficientes e IA que preserva a privacidade. O Viso Suite atende a vários setores, incluindo transporte, agricultura, tecnologia, saúde, cidade inteligente, varejo e fabricação. As principais empresas globais da Fortune confiam no Viso Suite por seus recursos avançados e sua capacidade de acelerar o desenvolvimento, a implantação e o dimensionamento de aplicativos de visão computacional. No geral, o Viso Suite é uma plataforma abrangente e fácil de usar que permite aos usuários aproveitar o poder da visão computacional sem a necessidade de conhecimentos de codificação, tornando-o uma ferramenta valiosa para empresas que buscam aproveitar a tecnologia de IA.

Site: viso.ai

