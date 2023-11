Vietnam Airlines é a companhia aérea de bandeira do Vietnã. A companhia aérea foi fundada em 1956 e posteriormente estabelecida como uma empresa estatal em abril de 1989. A Vietnam Airlines está sediada no distrito de Long Biên, Hanói, com hubs no Aeroporto Internacional Noi Bai e no Aeroporto Internacional Tan Son Nhat.

Site: vietnamairlines.com

