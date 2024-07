Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Unlearn no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Unlearn.ai oferece uma ferramenta alimentada por IA conhecida como 'Digital Twins', que visa revolucionar a pesquisa clínica. A ferramenta oferece assistência em ensaios clínicos em diversas áreas médicas, desde neurociência até imunologia e doenças metabólicas. Os Gêmeos Digitais, essencialmente, são modelos intrincados que prevêem a saúde futura potencial de um paciente. A ferramenta funciona através da recolha de dados de base de um participante, executando estes dados recolhidos através de um modelo de IA que foi treinado em dados históricos e criando o 'Digital Twin'. Esta ferramenta tem dupla funcionalidade, na qual pode aprimorar estudos em estágio inicial, melhorando a capacidade de observar os efeitos do tratamento sem adicionar mais pacientes, bem como agilizar estudos em estágio final, reduzindo o tempo de inscrição, pois exigem menos pacientes para alcançar o mesmo poder como projetos de ensaios clínicos tradicionais. Outra característica dos 'Digital Twins' é a sua capacidade de fornecer pontuações prognósticas para cada paciente num ensaio clínico randomizado. Isto aumenta o poder da análise, ao mesmo tempo que segue as orientações da Food and Drug Administration dos EUA e da Agência Europeia de Medicamentos. Esses pacientes “gêmeos” são usados ​​especialmente em TwinRCTs, ensaios de alta potência com grupos de controle menores, melhorando a probabilidade de os pacientes receberem o tratamento experimental. Esta ferramenta representa uma assistência inovadora e significativa em ensaios clínicos e na entrega de medicamentos personalizados.

Site: unlearn.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Unlearn. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.