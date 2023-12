UASD Virtual

A UASDVIRTUAL abre as portas para responder às exigências dos novos tempos num momento histórico de acelerado desenvolvimento e impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação no quotidiano das pessoas e das cidades. A educação delineia um novo cenário no processo de ensino-aprendizagem: a era digital, mediada pelo computador, chega para quebrar paradigmas tradicionais e gerar uma grande mudança no modelo educacional, e o advento de novas possibilidades de comunicação nos permite proporcionar a oportunidade de difundir conhecimento por meio da Educação a Distância. A Primazia da América, em sintonia com os tempos, e com o intuito de diminuir o fosso que distancia a grande maioria do benefício da cultura, insere na sua oferta curricular as diferentes modalidades a distância para oferecer mais e melhores oportunidades aos estudantes. , por razões de tempo, trabalho, distância ou família, não conseguem obter sistematicamente um diploma universitário. O Campus Virtual UASD oferece a todos os seus usuários uma ferramenta de comunicação, colaboração e transmissão de conhecimento, que lhes permite superar as barreiras espaciais e temporais do modelo educacional tradicional. Este espaço virtual proporciona-lhes uma diversidade de recursos de aprendizagem e integra ferramentas Web 2.0 para incentivar os destinatários desta comunidade a inserirem-se num ambiente dinâmico, tirando partido das TIC na gestão da aprendizagem.

