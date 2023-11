Automação sem esforço desenvolvida para desenvolvedores. Acione fluxos de trabalho de APIs, de acordo com uma programação ou sob demanda. As chamadas de API são fáceis com a autenticação gerenciada para você. Adicione atrasos duráveis ​​que sobrevivem às reinicializações do servidor.

Site: trigger.dev

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Trigger.dev. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.