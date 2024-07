Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de TransLinguist no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

TransLinguist é uma plataforma avançada que permite comunicação multilíngue remota e híbrida para uma diversidade de eventos, incluindo webinars, conferências, treinamentos, reuniões municipais e workshops. Destaca-se principalmente pelas suas capacidades de tradução multilíngue em tempo real, tornando-o uma ferramenta ideal para empresas que buscam alcance global e inclusão. TransLinguist oferece interpretação remota de vídeo, legendas e legendas ao vivo, interpretação de linguagem de sinais e seu TransLinguist Speech AI desenvolvido internamente, entre outras soluções abrangentes. A plataforma também oferece um amplo espectro de serviços relacionados ao idioma, abrangendo tradução, transcriação, transcrição, legendas e legendas, edição e revisão, bem como pós-edição de tradução automática, narração, localização de web e aplicativos, etc. A TransLinguist atende a uma variedade de setores que abrangem governo/ONG, financeiro, viagens e hospitalidade, e-learning e educação, engenharia e TI e muito mais. A plataforma destaca um foco significativo na segurança dos dados, prometendo um ambiente seguro para seus usuários. Os usuários relataram um aumento no envolvimento do público e economias de custos notáveis ​​após mudar para o TransLinguist. No geral, a TransLinguist procura superar as barreiras linguísticas de uma forma fácil de usar, abrindo caminho para uma comunicação global eficaz.

Site: translinguist.com

