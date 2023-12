Software de DJ para web com suporte MIDI Transitions DJ é um aplicativo para mixar músicas com todas as ferramentas para ser DJ em sua próxima festa ou gravar um mix de suas músicas favoritas. Para suas necessidades musicais, o Transitions DJ se integra à sua biblioteca de música local e ao catálogo online do SoundCloud. Controles e navegação suaves permitirão que você combine músicas com precisão e perfeição para obter aquela mixagem perfeita. Características: - Acesso ao SoundCloud - Acesso a arquivos locais - Biblioteca do iTunes (quando disponível) - Gravação - Detecção de BPM - Sincronização de tempo - Looping - Bloqueio de chave - Rodas de jog - Arte do álbum - Equalizador de 3 bandas com kill switches - Pontos de sinalização - Formas de onda com zoom, coloridas pela frequência do som - Anotações de batidas, compassos e frases (verso, refrão, etc.) Controladores MIDI: - Denon DJ MC2000 - Denon DJ MC4000 - Denon DJ MC6000 - Denon DJ MC6000MK2 - Gêmeos MIX2Go - Hercules DJControl Compacto -Hércules DJControl Instinct P8 - ION Descubra DJ - M-Audio X Session Pro -Numark DJ2GO -Numark DJ2GO2 -Numark Mixtrack 3 -Numark Mixtrack II -Numark Mixtrack Platina -Numark Mixtrack Pro 3 -Numark Mixtrack Pro II -Numark Mixtrack Pro -Numark Mixtrack - Mistura de festa Numark - Pioneer DDJ-ERGO - Pioneer DDJ-RB - Pioneer DDJ-RR - Pioneer DDJ-RX - Pioneer DDJ-RZ - Pioneer DDJ-SB - Pioneer DDJ-SB2 - Pioneer DDJ-SB3 - Pioneer DDJ-SR - Pioneer DDJ-SR2 - Pioneer DDJ-SX - Pioneer DDJ-SX2 - Pioneer DDJ-SZ - Pioneer DDJ-SZ2 - Pioneer DDJ-WeGO - Pioneer DDJ-WeGO2 - Pioneer DDJ-WeGO3 - Pioneer DDJ-WeGO4

Site: transitions.dj

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Transitions DJ. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.