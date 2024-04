Toucan é uma plataforma analítica voltada para o cliente que capacita as empresas a promover o envolvimento com a narrativa de dados. Com a melhor experiência personalizável do usuário final em qualquer dispositivo, mais de 4 milhões de histórias do Tucano são visualizadas a cada ano. A plataforma sem código e baseada em nuvem da Toucan reduz os custos de desenvolvimento e o tempo de obtenção de valor com uma implementação rápida e contínua. Os usuários podem se conectar a quaisquer dados, baseados em nuvem ou outros, transmitidos ou armazenados, usando o AnyConnect™ da Toucan — um conjunto de centenas de conectores incluídos. A preparação de dados é igualmente simples com o Toucan YouPrep™, um recurso visual de preparação de dados que permite que empresários executem tarefas com dados que normalmente exigiriam um especialista em dados. A visualização assume a forma de “narrativa de dados”, onde cada gráfico é acompanhado por contexto (como definições), colaboração e anotação para que os usuários entendam o “porquê” e não apenas o “quê” de seus dados. E, para facilitar os primeiros passos, o Toucan inclui uma “Galeria de aplicativos” de painéis iniciais, GuidedDesign™ para auxiliar na seleção e layout de gráficos e conjuntos de dados de amostra para prototipagem rápida. Por fim, a implantação e o gerenciamento são facilitados com a implantação com um toque, desde a preparação até a produção, incorporação fácil com componentes da Web ou iFrames e publicação em qualquer dispositivo — Web, smartphones, tablets ou quiosques/exibidores de parede — em uma única ação. Tudo é governado com segurança em nível de linha, função ou usuário, com uma trilha de auditoria completa, e a integração e o envolvimento são auxiliados pela automação do usuário e pela funcionalidade de gerenciamento integrada.

