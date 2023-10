Toggl Track (anteriormente Toggl) é um aplicativo de rastreamento de tempo operado pela Toggl OÜ, com sede em Tallinn, Estônia, que oferece rastreamento de tempo on-line e serviços de relatórios por meio de seu site, juntamente com aplicativos móveis e de desktop. Toggl Track rastreia blocos de tempo opcionalmente rotulados com uma tarefa, um projeto e tags. O tempo pode ser monitorado por meio de um botão iniciar/parar, entrada manual ou arrastar e redimensionar blocos de tempo em uma visualização de calendário. Com a extensão do navegador, o Toggl Track possui integrações de rastreamento de tempo com mais de 100 sites.

Site: toggl.com

