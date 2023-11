Fazer compras, fazer exercícios, dar banho no seu animal de estimação... Você ainda escreve tudo grosseiramente no seu bloco de notas? Torne o seu dia perfeito com o aplicativo de tarefas fáceis de usar e bonito. Apenas mudar seu organizador de tarefas mudará seu dia a dia com mais facilidade! - Gerenciar itens de tarefas - Definir lembretes - Sincronize automaticamente widgets, relógios, iPads e web - Todos os dispositivos suportam o modo escuro - O backlog existe para ajudá-lo a escrever itens sem datas - Para itens que você não conseguiu terminar hoje, você pode simplesmente procrastiná-los

Site: todomate.net

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com todo mate. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.