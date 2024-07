Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de The Infinite Conversation no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

The Infinite Conversation é uma ferramenta de IA que cria um diálogo interminável entre Werner Herzog e Slavoj iek usando tecnologias de aprendizado de máquina. Gera conversação de forma autônoma, simulando uma discussão intelectual entre essas duas figuras. Em vez de refletir as opiniões reais de alguém, o conteúdo é totalmente sintetizado pela IA. Esta ferramenta combina entretenimento e tecnologia, recriando os padrões de fala distintos e as inclinações filosóficas dos dois pensadores, proporcionando aos usuários uma experiência imersiva e única. Os usuários podem ouvir a conversa por meio de um player embutido na plataforma, que permite reproduzir, pausar e navegar pela discussão. O objetivo da ferramenta é ilustrar as capacidades da IA ​​na geração de fala e pensamento semelhantes aos humanos, e não visa contribuir ou influenciar quaisquer conceitos ou ideias do mundo real. Oferece principalmente uma oportunidade envolvente de desfrutar das “alucinações” de uma máquina que recria diálogos baseados em escolas de pensamento distintas e divergentes.

