O Cirqle é uma plataforma de marketing influenciador de última geração para que os anunciantes executem campanhas de criadores de ponta a ponta. A plataforma fornece acesso a 1 milhão de criadores apoiados por campanhas sociais pagas no Meta, Instagram e TikTok para aumentar o RoAS, o alcance, o envolvimento e reduzir o custo de aquisição do cliente. A plataforma de software Cirqle agiliza o trabalho de influenciadores de alta qualidade, apoiado por uma equipe de estrategistas criativos. O trabalho varia desde a fácil ativação de influenciadores para o reconhecimento da marca e vendas, até a aprovação/dimensionamento contínuo de conteúdo para preencher os canais da marca ou testar rapidamente novos posicionamentos (anúncios) para impulsionar o crescimento. Os clientes veem uma redução média de 30-50% nos custos gerais de produção e aquisição, ao mesmo tempo em que aumentam o RoAS e o desempenho em até 10x ao fazer parceria com The Cirqle para conteúdo produzido por criadores em comparação com seus próprios anúncios (BAU) e métodos de produção de conteúdo legados.

Site: thecirqle.com

