TeamDynamix oferece gerenciamento de serviços de TI (ITSM) com gerenciamento de portfólio de projetos (PPM) em uma plataforma combinada com integração empresarial e fluxo de trabalho via iPaaS - plataforma de integração como serviço. Esta é uma plataforma sem código que pode ser facilmente expandida para Marketing, Instalações, RH e outras áreas - sem qualquer codificação ou script. TeamDynamix pode ajudar a melhorar a entrega de serviços de TI com suporte para ITIL, gerar melhores resultados de projetos e impulsionar a transformação digital.

Site: teamdynamix.com

