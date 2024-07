Tealstreet é um terminal de negociação que visa fornecer uma experiência de negociação poderosa e consistente em várias bolsas de derivativos de criptografia. Tealstreet utiliza gráficos fornecidos pelo TradingView, permitindo aos usuários executar e gerenciar negociações diretamente no gráfico, mesmo na web móvel. Ele oferece recursos avançados para análise comercial e registro no diário, incluindo setas de execução no gráfico, gráficos de ações e dados comerciais para download em formato CSV. Tealstreet se concentra na execução rápida de pedidos com recursos como pedidos rápidos, botões de dimensionamento rápido e mais de 20 teclas de atalho para ajudar os traders a reagir mais rapidamente. A segurança é uma prioridade fundamental, com recursos como autenticação de dois fatores, sistema de senha criptografada e lista de permissões de IP para proteger contas de usuários. O terminal de negociação está disponível na web, bem como para plataformas de desktop como Windows, macOS e Linux. Aplicativos móveis para Android e iOS também estão planejados. Tealstreet se autoproclama como uma experiência de negociação superior em comparação com as interfaces de usuário nativas das exchanges de criptomoedas, com os usuários compartilhando feedback positivo sobre os recursos e o desempenho da plataforma.

Site: tealstreet.io

