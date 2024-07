Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Teachable Machine no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Teachable Machine é uma ferramenta baseada na web fácil de usar para criar modelos de aprendizado de máquina sem necessidade de conhecimento ou codificação. Ele pode ser usado para reconhecer imagens, sons e poses, reunindo e agrupando exemplos em classes que você deseja que o computador aprenda. Treinar um modelo é rápido e você pode testá-lo instantaneamente para ver se ele consegue classificar novos exemplos corretamente. Os modelos podem ser exportados para uso em sites, aplicativos e muito mais, e você pode optar por usá-los inteiramente no dispositivo, sem que nenhum dado de webcam ou microfone saia do computador. Teachable Machine é compatível com TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch e Arduino, e você pode usar arquivos ou capturar exemplos ao vivo. Tutoriais estão disponíveis para ajudar os usuários a começar, e há muitos projetos que foram feitos com Teachable Machine, como um experimento DIY conectando Arduino e Teachable Machine, um dispositivo de comunicação assistiva, um controlador de jogo usando uma webcam e um pedaço de papel e uma máquina física que você pode ensinar a reconhecer e classificar objetos rapidamente. Pode até ser usado para criar um controlador de videogame. É uma ferramenta poderosa para criar modelos de aprendizado de máquina com uma ampla gama de aplicações.

Site: teachablemachine.withgoogle.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Teachable Machine. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.