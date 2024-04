Software de visualização VR - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de visualização de dados de realidade virtual (VR) oferece aos usuários a experiência imersiva de explorar dados agregados em um ambiente virtual. Ao apresentar as análises visualmente, a visualização de dados ajuda os usuários a compreender os insights transmitidos pelos dados. Essa tecnologia encontra aplicações em diversos setores, capacitando engenheiros, designers e outros profissionais a interagir com dados em tempo real. Os usuários podem acessar seus dados virtualmente, examinando-os de todos os ângulos. Aproveitando a esfera expansiva de 360 ​​graus da VR, os usuários têm espaço virtualmente ilimitado para exibir dados. A integração da VR na análise de dados facilita a colaboração simultânea entre colegas situados em locais diferentes. É importante observar que as ferramentas de visualização de dados VR são distintas do software de visualização de realidade aumentada (AR), que permite aos consumidores visualizar imagens criadas digitalmente em um ambiente do mundo real.