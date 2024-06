Software de divulgação do Blogger

Software de resposta do público

Software de espaços de trabalho unificados - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de espaço de trabalho unificado consolida vários aplicativos em uma única plataforma, permitindo que os usuários acessem diversas ferramentas sem sair do espaço de trabalho unificado. Os funcionários muitas vezes perdem um tempo valioso durante o dia de trabalho alternando entre aplicativos ou pesquisando informações. Os espaços de trabalho unificados resolvem esse problema integrando todos os aplicativos da pilha de tecnologia de uma empresa, reduzindo o tempo perdido na navegação entre diferentes ferramentas de software. Essas soluções normalmente combinam software popular de colaboração, comunicação e colaboração de conteúdo em nuvem, com alguns produtos também integrados a outros aplicativos comuns. Os recursos dos espaços de trabalho unificados podem variar significativamente. As soluções empresariais geralmente priorizam a segurança, oferecendo recursos como logon único (SSO) nativo ou integrado, painéis de segurança para administradores e funcionalidade nativa aprimorada. Outras opções de espaço de trabalho unificado enfatizam a facilidade de uso e a conectividade, fornecendo recursos como protetores de senha para vários aplicativos e feeds de atividades entre aplicativos.