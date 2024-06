Ferramentas analíticas de desenvolvimento de software - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

As ferramentas analíticas de desenvolvimento de software, muitas vezes chamadas de ferramentas analíticas Git, oferecem insights abrangentes sobre o progresso do desenvolvimento por meio da análise de dados históricos. Essas ferramentas permitem que líderes e gerentes da equipe de desenvolvimento identifiquem gargalos, acompanhem o progresso no final do dia ou no final da semana, determinem quais áreas do código recebem mais atenção, observem tendências e muito mais. Essas informações ajudam as equipes a aumentar a eficiência e alcançar resultados de alta qualidade com mais rapidez. Projetadas principalmente para fins gerenciais e focadas em métricas de alto nível, as ferramentas analíticas de desenvolvimento de software são normalmente usadas junto com software de gerenciamento de produtos e outras ferramentas analíticas. Eles devem integrar-se perfeitamente ao software de gerenciamento de código-fonte.