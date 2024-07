Plataformas de redes sociais - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

As plataformas de redes sociais permitem que indivíduos e empresas se conectem entre si para comunicar e partilhar dados, muitas vezes num fórum público. Nas redes sociais, os usuários são representados por um perfil e se conectam com outros usuários que têm interesses ou experiências semelhantes, ou que conhecem na vida real. As plataformas de redes sociais são normalmente acessadas via navegador da web ou aplicativo móvel. As empresas usam as redes sociais para diversos fins. Permite-lhes construir e manter a sua marca através da partilha de conteúdo ou da promoção de materiais de marketing. Também pode ser utilizado para networking, publicidade ou até mesmo para atendimento ao cliente, entre outros usos. As empresas podem usar software de redes sociais em congruência com software em uma ou mais das seguintes categorias: gerenciamento de mídia social, análise social, monitoramento de mídia social, publicidade social e atendimento ao cliente social.