O Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) apresenta nosso Integrated Data Model™ proprietário, que compreende dados de geolocalização, gastos e eventos da mais alta frequência e resolução para residentes e visitantes, e todos os tipos de eventos. Combinado com a ocupação do destino, o desempenho de marketing e a nossa equipe de consultores estratégicos, mais de 200 destinos em todo o país confiam na Zartico para fornecer insights claros, criando melhores resultados. Fundada em 2019, a Zartico foi criada para resolver os desafios mais difíceis do mundo que o turismo enfrenta para beneficiar as comunidades, melhorando a qualidade de vida dos residentes e a experiência dos visitantes, ao mesmo tempo que facilita a mudança organizacional na indústria do turismo. Temos a missão de capacitar as organizações para serem melhores administradores dos destinos do mundo através de uma melhor inteligência de dados e tomada de decisões. O ZDOS® fornece insights, linhas de base, benchmarks e índices exclusivos pelos quais os DMOs podem medir seu sucesso e fornecer resultados que beneficiarão suas partes interessadas e comunidades. Para ajudar os nossos parceiros a gerir com sucesso os seus destinos, introduzimos os Cinco Fundamentos de uma Organização de Destino Contemporânea para medir e compreender o verdadeiro impacto da economia do visitante para além do antiquado KPI focado no marketing. Mais de 200 parceiros da Zartico estão atualmente usando este conjunto integrado de melhores práticas para melhorar o planejamento estratégico, a excelência operacional, o envolvimento e o alinhamento das partes interessadas e, em última análise, levar as economias de seus visitantes a maiores níveis de sucesso.