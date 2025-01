Software de captura de leads - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

WotNot

WotNot automatiza as interações com os clientes em grande escala com chatbots. Resolva desafios de negócios, como obter mais leads, agendar mais compromissos e ampliar o suporte ao cliente com chatbots de última geração. Os clientes usam o WotNot para fornecer uma experiência personalizada aos seus clientes atuais ou futuros, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, responde instantaneamente, é totalmente confiável e fala a língua do cliente. Adicione um chatbot a qualquer vertical, como imóveis, seguros, finanças, saúde, automotivo, SaaS, bancos, bens de consumo, manufatura e educação para atender a vários casos de uso. Com o No-code Bot Builder do WotNot, você pode criar bots facilmente com um construtor visual intuitivo. Gerencie vários bots para diferentes atividades com base nos gatilhos e nas condições definidas por você. Além disso, WotNot oferece um serviço feito para você, onde nossa equipe de especialistas experientes em design de conversas entende suas necessidades e cria cuidadosamente um fluxo de conversa que atenda às necessidades do seu negócio e continua otimizando o fluxo analisando os resultados. Junte-se a mais de 3.000 empresas em todo o mundo que confiam na WotNot em suas interações com os clientes.