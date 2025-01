Software de gerenciamento de casos de RH - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Vault Platform

A Vault Platform é o sistema operacional para integridade corporativa, ajudando as empresas a resolver e prevenir má conduta e violações de ESG. Porque hoje, as empresas devem ser ativas na busca por uma integridade impecável. Ative todos em seu ecossistema de negócios – incluindo funcionários, clientes, acionistas e fornecedores – para descobrir, resolver e prevenir má conduta com a solução Active Integrity da Vault Platform. Porque hoje todos querem ter um impacto positivo no mundo através do seu trabalho. Ao adotar uma abordagem de divulgação ativa e multicanal, centralizar um processo de investigação colaborativo e distribuir insights de integridade acionáveis, você reduzirá pontos cegos, reduzirá pela metade o tempo de resolução, evitará mais irregularidades e fará da integridade sua vantagem competitiva. A Vault está ajudando organizações de todos os setores, incluindo Airbnb, eToro, OVO Energy, M&C Saatchi e Kepler Group, a mudar de uma abordagem reativa à integridade para uma estratégia proativa e a dimensionar a ação e a responsabilidade necessárias para construir organizações que tornem o mundo um mundo melhor. lugar. Entre em contato com nossa equipe para saber mais sobre como a solução Active Integrity da Vault pode ajudar sua empresa a superar os maiores riscos de má conduta. Escolha o Cofre. É apenas um bom negócio.